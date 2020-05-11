Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
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Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı

Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:52

Adana'da bir kadın, Anneler Gününü kutlamadığı gerekçesiyle tartışığı eşini vurarak ağır yaraladı. Yaralı koca hastanede tedaviye alınırken, zanlı eşi adliyeye sevk edildi.

Adana'da Gizem A. isimli bir kadın, Anneler Gününü kutlamadığı gerekçesiyle tartışığı eşini (Cengiz A.) vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesinde dün gece aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Cengiz A'nın karısı Gizem A. tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Gizem A. emniyette sorguya alındı.

"SİLAHI KAFAMA DAYAYIP TEHDİT ETTİ"

İddiaya göre, Gizem A'nın eski uzman çavuş olan eşinin Anneler Gününü kutlamadığını bu nedenle de tartıştıklarını belirterek, "Tartışma çıkınca silahını çıkartıp benim kafama dayadı. Beni öldürmekle tehdit etti. Ancak ateş etmedi. Ben korkumdan gözlerimi kapattım. Bir süre sonra kocam kafama dayadığı silahı çekyatın üzerine attı. Bende sinirlenip silahı aldım ve eşimi doğrulttum. Eşim bunun üzerine elimdeki silahı almak isterken silah birden patladı. Eşim yaralandı" dediği öğrenildi.

Gizem A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı Cengiz A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı

Kaynak: İHA

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