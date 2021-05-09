Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
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Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti

Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel

TRABZON'da Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ziyaret edip, çiçek verdiği şehit annelerinin, Anneler Günü'nü kutladı.

TRABZON'da Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ziyaret edip, çiçek verdiği şehit annelerinin, Anneler Günü'nü kutladı. Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken, açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül de, hediye çiçekleri oğlunun kabrine bırakıp, dua etti.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ilçede yaşayan şehit annelerini, Anneler Günü'nde unutmadı. Başkan Koçkan, Maçka ilçesinde, 4 yıl önce, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken, açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü, ardından da 2015'te Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun tahliyesi için düzenlenen Şah Fırat Operasyonu sırasında şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Avcı'nın annesi Fatma Avcı ile Şırnak'ta 1998 yılında şehit düşen Hasan Yiğit'in annesi Fatma Yiğit'i de ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette çiçeklerini alan şehit anneleri, duacı olduklarını söylediği Başkan Koçhan'a teşekkür etti.

ÇİÇEĞİ ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE BIRAKTIAnne Ayşe Bülbül, Başkan Koçhan tarafından kendisine hediye edilen çiçekleri oğlunun kabrine götürüp, dua etti.  Başkan Koçhan, elini öptüğü Ayşe Bülbül'e "Ayşe teyzeciğim, bizi de bir evladın kabul et. Anneler Günü'n kutlu olsun" dedi.

Anneler Günü'nün her yıl buruk geçtiğini söyleyen anne Ayşe Bülbül de, "Allah razı olsun. Annelik  çok zor ve kutsal bir görevdir. Bir gün değil her gün anneler günüdür. Allah seni görevinin başında uzun yıllar görmeyi bana nasip etsin. Bugüne kadar ne istediysem yerine getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.


Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti
Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül'ün kabrine bırakıp, dua etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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