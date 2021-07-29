Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
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Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı

Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin arasında kalan bir anne ve kızını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin arasında kalan bir anne ve kızını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi'ne ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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