Anne ve babasını göremeyen çocuğa polisten sürpriz
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Anne ve babasını göremeyen çocuğa polisten sürpriz

Anne ve babasını göremeyen çocuğa polisten sürpriz Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, anne ve babası şehir dışında olan ve 7 yaşına giren Ahmet Ege Yalçın için sürpriz doğum günü yaptı.

24.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:22
Anne ve babasını göremeyen çocuğa polisten sürpriz

Anne ve babasını göremeyen çocuğa polisten sürpriz

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, anne ve babası şehir dışında olan ve 7 yaşına giren Ahmet Ege Yalçın için sürpriz doğum günü yaptı.

Balıkesir'de Sütlüce Mahallesi, 2. Şoförevleri Sokak'ta, dedesinin evinde kalan ve 7 yaşına giren Ahmet Ege Yalçın'a polisler sürpriz yaptı. Anne ve babası Bursa'da çalışan fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir'e gelemeyen aile, Yalçın'ın doğum günü için polislerden yardım istedi. Oğlunun yanında olamadığı için emniyete arayarak doğum gününün kutlanmasını isteyen annenin isteğini kırmayan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pasta alarak Ahmet Ege Yalçın'a sürpriz yaptı. Polis motosikletine bindirilerek anonsla doğum günü kutlanan minik Yalçın, doğum günü pastasını üfledikten sonra annesine ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Anne ve babasını göremeyen çocuğa polisten sürpriz

Kaynak: İHA

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