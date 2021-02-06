Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)
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Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)

06.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:53
Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)

HELALLİK ALINDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin iş makinesine çarptığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Vurmaz, eşi Sibel Vurmaz (47) ve çocukları Ege Tuna Vurmaz'ın (8) İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

HELALLİK ALINDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin iş makinesine çarptığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Vurmaz, eşi Sibel Vurmaz (47) ve çocukları Ege Tuna Vurmaz'ın (8) İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Cenazeler ilk olarak Mustafa Vurmaz'ın Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Tırazlar Mahallesi'ndeki yeğeni Mehmet Çetinkaya'nın evi önüne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Sibel Vurmaz'ın memleketi Denizli'ye götürüldü. Gece Denizli Devlet Hastanesi morgunda bekletilecek olan cenazelerin yarın Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),


Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)
Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)
Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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