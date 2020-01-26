Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı jandarma kamerasına yansıdı

26.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:02

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından "Umutların tükendiği yerde umut olmak için varız" başlığıyla yapılan paylaşımda, bölgede yıkılan binalarda Jandarma Arama-Kurtarma Timleri tarafından gerçekleştirilen arama faaliyeti sırasında enkaz altından gelen sesi dinleyerek hareket eden jandarma personelinin bir anne ve 2,5 yaşındaki çocuğuna ulaştığı belirtildi.

"ŞU AN NEFESİM DARALIYOR"

Paylaşılan görüntüde jandarma arama-kurtarma personelinin "Duyuyor musun beni?" sorusuna anne, "Yardım edin' cevabını veriyor. Personelin "İyi misin?" sorusuna "Şu anda nefesim daralıyor" cevabını veren annenin korkusu ses tonundan anlaşılıyor.

ASKERİN SESİ TİTREDİ

Jandarma personeli ise "Kurtaracağız seni, bak kurtaracağız" diyerek enkaz altında kalan anneden dayanmasını istiyor. Daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını belirten kadın, yanında çocuğu olduğunu, onun dayanacak gücünün kalmadığını söylüyor.

Jandarma personeli titreyen bir ses tonuyla "Tamam geleceğiz" dedikten sonra hızlı bir şekilde komutanına gidip "Komutanım yaşıyor hala, yaşıyor" ifadelerini kullanıyor. Diyalogların ardından yapılan hummalı çalışmayla anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu yaralı bir şekilde enkaz altından çıkartılıyor.

SOYLU UYARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Elazığ'daki meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu