Anne sözleri! Anne ile ilgili sözler! Anne sözleri kısa anlamlı nelerdir?

En değerli varlığımız olan, bizi büyüten kişi olan, kulağa küpe anne sözleri o kadar çoktur ki! Ne söylersek söyleyelim haklarını ödenmez. Anne ile ilgili sözler! Anne sözleri kısa anlamlı bir şeyler söylemek isteriz kimi zaman. Ancak kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerler var.

Sevgilerini kelimelere dökebilen, annelerine olan sevgilerini anlatan kimi yazar ve şair veya büyük kahramanlar vardır. Hiçbir zaman sevgisini, şefkatini eksik etmeyen, kendinde olmasa bile çocuğuna elinden gelen her şeyi yapan annelere ve çocuklarına söyleyecek birkaç anne sözleri kısa anlamlı kelamımız var. Anne ile ilgili sözlerin en güzeli karşınızda!

ANNE SÖZLERİ NELERDİR?

Birbirinden farklı anneye söylenecek anne sözleri ile anneniz şaşırtın.

Anne bir sanatçıdır ve en güzel eseri çocuklarıdır.

Bana 'mutluluğu anlat' deseler, 'annem yaşıyor' der ve susarım.

Annem, sevgin benim dünyamı ısıtan tek güneşsin. Hiç ışığın eksilmeyecek ve varlığınla mutluyum. İyi ki varsın annem.

Anneler belki her şeyi göremezler ama kalbiyle duyan kişidir.

Kalbimi sevgiyle kaplayan, varlığıyla beni yaşama annem, anneler günün kutlu olsun.

Bana 'okuduğum kitapların en güzeli hangisidir?' deseler 'annem' derim.

Sadece seninle konuştuktan sonra kalbin sol tarafta olduğunu hatırlıyorum annem.

herkesin yerini tutan ama onun yerinin doldurulmadığı tek kişi annedir. (Gaspard Mermillod)

Bir annenin çocuklarına duyduğu sevgi, gerçekten inandığım tek aşktır.

Herkesin annesi güzeldir ancak benim annem özeldir. Canım annem seni çok seviyorum.

Bir annenin mutluluğu geleceği aydınlatan bir ışık gibidir.

Annesinin kalbini kıran büyük günah işlemiştir. (Hz. Muhammet)

Annemin gülüşü bana sarıldı.

Anne sevgisi fark edilebilen en saf sevgidir.

Anne, yüreği dibinde her zaman af bulunan bir uçuruma benzer.

Aşk, annesinden dayak yediği halde 'anne' ağlayan bir çocuktur.

Hiçbir doktorun tedavisi 'seni öpreyim de geçsin' sözü kadar işe yaramıyor anne.

Anne eli ile tüm dünyaya tutunur insan, o eli bıraksa bir ömür yutkunur insan.

Ne cenneti merak ediyorum ne de cehennemi, çünkü ben annemi gülerken de gördüm, ağlarken de.

Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. (Atatürk)

Sana binlerce kez teşekkür ederim canım annem. Sen bu dünyanın en güzel annesisin.

Anneler evlerin saâdet kaynağı; zevk-u safa ışığı, evlad tarlalarıdır.

O yüzden derler ya, bir anam ağlar arkamdan, gerisi hep yalan ağlar diye.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

Bütün hayallerim senden geçiyor, senin mutluluğun bütün dualarımın başlığı oluyor. Seni bir an olsun üzgün görmek istemiyorum annem, senin kederin bütün güzellikleri karartıyor. Seni herkesten çok seviyorum.

Dünyada öğretilen bütün bilgilerin hiçbiri bize, bir ananın bakışının, bir kelimesinin verdiği şeyi vermeye eşdeğer değildir.

ANNE İLE İLGİLİ SÖZLER NELERDİR?

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece anne derdim.

Anne kolları şefkatten yorulmaz,, çocuklar orada derin derin uyurlar. (Victor Hugo)

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir.

Anne ölüm bir kar gibi yağsa da ayak uçlarına ben ayaklarının altındaki cennette üşümek istiyorum.

Ah o tatlı gülüşüne sevecen gözlerine şefkatli yüreğine hele bir de yavrum deyişine ölürüm annem.

Ne kadar gülersen gül mutsuzsan annen gözünden anlar.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum

Seninle geçen her anım çok kıymetli, seninle yaşadığım her anı mükemmel annem benim.

Anne hislerine ihtiyacım var. Güvenilmez insanları bir bakışınla anlamana ihtiyacım var.

Anneye karşı gelmeyelim, nergis çiçeği gibi, ne güzel kokarlar, ellerinde çiçek çok güzel durur.

Ah! Annelik sen ne kutsal bir şeysin! Getir ayaklarını öpeyim cennet kokusunu içime çekeyim.

Keşke anneler ölümsüz olsa.. Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir.

Bana anne sevgilerinin en güzelini yaşattın, tüm ömrümü güzelleştirdin ve benim bugünkü insan olmamı sağladın canım annem.

Annene hizmet et çünkü cennet annelerin ayakları altındadır. (Hz. Muhammed)

Bir sözüyle dünyamı değiştiren, ellerimi tuttuğu anda tüm dertlerimi unutturan mucizevi kadın, annem.

Mesafeler senin benim hayattaki en değerli varlığım olduğun gerçeğini değiştirmez. Seni çok seviyorum anneciğim…

Sevgi dolusun, merhametlisin, koruyucusun, fedakârsın. En önemlisi iyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum.

İyi bir anne nasıl olur görmek isterseniz bizim evin adresini vereyim.

Belki de yerine asla doldurulamayacak tek duygu, evlat sevgisidir ve belki de gidince geri gelmeyecek tek kişi de annedir.

Anne hakkı ödenmez, sevmeye ömür yetmez, bütün dünya benim olsa, bir tane annem etmez.

Gözümden yaş yüreğimden sızı. Tarif edilmez bu acı yaşayınca anlıyor insan anne babasızlığı.

Bulamadım seninki gibi sıcak bir sine, hasretine dayanamıyor artık bu sine. Çok aradım, bulamadım senin gibisini... Hasretinden bak ağlıyor gözlerim yine. Seni özlüyorum anne.

Ah o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm annem.

Anne girdin düşüme, yorganın olsun duam, mezarında üşüme. Bana dünyayı kucakla deseler, ben gidip anneme sarılırım.

ANNE SÖZLERİ KISA ANLAMLI NELERDİR?

Canım annem, sen nasıl güzel bir kadınsın öyle.

Bana, bir gülüşü ile dünyaları bağışlayan kadın, sen benim kahramanımsın.

Önemli olan her şey için güvendikleri kişi annedir, o gıdadır, yataktır ve soğuk gecelerdeki ek battaniyedir.

Anne kalbi, çocuğun okuludur. (Henry Ford)

Ana, hayatın ebediliğidir. (Emile Zola)

Kadına saygılı ol. Çünkü O insanoğlunun anasıdır.

Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

Bazen anneliğin gücü doğa kanunlarını bile aşar. (Barbara Kingsolver)

En harika ses anne sesidir. (Johann Wolfgang Goethe)

Anneler birdir, herkes değerini bilmelidir.

Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uymak demektir. Seni çok seviyorum annem.

Bütün acılar üstüne yağdığında üstüne açılan şemsiyedir anne.

Allah her yerde olamazdı belki ve bu nedenle anneliği yarattı.

Getir ayaklarını öpeyim cennet kokusunu içime çekeyim.

Annemin dualarını hatırlıyorum ve hep beni takip ettiler. Hayatım boyunca bana sarıldılar.

En az benimki kadar annemin de ahı tutar sana. Burnumdan getirdiğin süt, onun sonuçta.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan annem.

Arkamda koca bir dağ yıkıldı o gün annem öldü.

İlk nefesimde ben senin son nefesinde sen benim kollarımda şimdi ise güneşim ayım meleğim yıldızım.

Allah'ın rahmetinin en güzel tecellisi annedir.

Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor "annem".

Yalanlarla dolu bu koca dünyada, beni yalansız sevdiğin için teşekkürler annem!

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum.

Beşik sallayan eller, dünyayı yerinden oynatacak bir gücü simgeler. (Peter de Vries)

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Annem annem, seni çok arıyorum, çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Seni çok özledim annem. Kokunu gülüşünü bakışını ne yaparsam yapayım yine de affedişini. Mekânın cennet olsun annem. Buralar buram buram sen kokuyor anne.