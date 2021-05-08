Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
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Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı.

Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı. Annelere özel klip hazırlayan Fatma Şahin, şiirleri okurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek'in "Anneciğim", İbrahim Sadri'nin "Hoşçakal Anne", Yavuz Bülent Bakiler'in "Analar" ve Bestami Yazgan'ın "Anne Sen Melek misin" şiirlerini orkestra eşliğinde duygu dolu bir ortamda okudu. Hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından #AnnelerimizeŞiirler etiketi ile yayınlayan Şahin, video ile birlikte yaptığı yazılı paylaşımda ise, "Annemi kaybettiğimden beri her Anneler Günü özlemim katlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Hazırlanan videonun sonunda ise videonun sonunda ise Fatma Şahin, izleyenlere annelerin ellerinden kendisi için de öpmelerini istedi.

"En güzel şiir anneler için kalema alınan şiirdir"

Botanik Bahçesi'nde Anneler Günü münasebetiyle sanata ve şiire yön veren isimlerin "anne" temalı eserlerini seslendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in klipte günün önemine binaen yaptığı açıklamada ise, "Bugün bizim, bugün annelerimizin günü. En güzel şiirdir; anneler için kaleme alınan şiir. Aşık Veysel'inden Can Yücel'ine, İbrahim Sadri'sinden Necip Fazıl'ına en güzel şiirdir anne şiiri. En güzel şarkıdır anne şarkısı" diye konuştu.

Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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