Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi
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Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi

Katıldığı bir televizyon programında anne olmak istediğini söyleyen ünlü şarkıcı Hatice, hamile olabileceğine dair sinyal verdi. Bir süredir çeşitli belirtiler gösterdiğini kaydeden ünlü şarkıcı, "Karnımda bir şişkinlik hali var ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem hemen yıldırım nikahıyla evlenirim" dedi.

Dönem dönem magazin gündemine damga vuran açıklamalarda bulunan şarkıcı Hatice, 'Hayatın Rengi' adlı programa konuk oldu. Katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, hamilelik sinyalleri verdi.

"ÇOCUĞUM OLACAKSA ONDAN OLSUN"

Programda sorulan "Anne olmak istiyor musun?" sorusuna yanıt veren Hatice, "Evet, anne olmayı çok istiyorum. Hayatımda verdiğim en doğru karar onunla beraber olmak. Ondan öncesini hiç saymıyorum. Ali, benim hayattaki en büyük şansım. Çocuğum olacaksa ondan olsun" diye konuştu.

"KARNIMDA ŞİŞKİNLİK VAR, HAMİLEYSEM EVLENİRİM"

Doğum gününde sevgilisi Ali Kemal'den evlilik teklifi aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem hemen yıldırım nikahıyla evlenirim. Ali Kemal'i ailem de çok seviyor, onun ailesi de beni seviyor. Umarım bize bir bebek ve yuva nasip olur" dedi.

Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 00:36:47. #1.15#
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