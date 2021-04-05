Anne nasihati 150 Bin Lira kazandırdı!

Türkiye'nin yerli ve özgün bilgi yarışması 3'te 3'ün TRT1'de yayınlanan son bölümünde renkli dakikalar yaşandı.

Kendine has özellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan müzisyen ve oyuncu yarışmacı Uğur Dayal, başarılı bir yarışma çıkararak kimi sorularda joker haklarını kullanmamasına rağmen soru basamaklarını emin adımlarla tırmandı.

Kazandığı meblağ ile annesine yazlık almak istediğini belirten Uğur Dayal'a, 150 bin liralık üçlemenin son sorusu tam da bildiği yerden geldi.

"Milletlerin Zenginliği eseriyle iktisat tarihinde önemli bir yere sahip olan Adam Smith'in, iş bölümü ve verimlilik üzerine düşünceleriyle özdeşleşen eşya hangisidir?" sorusunu kendi hayatından bir örnekle yanıtlayan Dayal, izleyicileri ters köşeye düşürerek doğru cevap olan "toplu iğne" şıkkını seçti.

Enerjik tavırları ve sevecenliğiyle izleyenlere renkli dakikalar yaşatan Dayal, soru hakkında düşünürken annesinin anlattığı altın değerindeki bilgileri izleyicilerle de paylaştı. 150 bin liralık üçlemeyi tamamladıktan sonra Pelin Çift'in "Tamam mı, devam mı?" sorusuna annesine teşekkür ettiğini belirtip "tamam" diyerek stüdyodan 150 bin lira ile ayrıldı.

Kaynak: Bültenler