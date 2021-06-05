ANNE KUŞ İÇİN İŞ MAKİNESİNİ SANTRAL DIŞINA ÇIKARMIYORLAR

ERZURUM'un Oltu ilçesinde beton santraline ait kepçenin hidrolik kuş yuvası oldu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde beton santraline ait kepçenin hidrolik kuş yuvası oldu. 5 yavru bulunan iş makinesini santralin dışına çıkarmayan operatör Remzi Öztürk, yiyecek getiren anne kuşu görünce çalışmasını durduruyor.

Oltu ilçesindeki beton santralinde operatörlüğünü Remzi Öztürk'ün yaptığı kepçenin hidrolik tankı 3 yıldır kuşlar tarafından yuva olarak kullanılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte akkuyruk sallayan kuşu, hidroliği yuvaya dönüştü. Anne kuş, 5 yavrusu bulunan hidrolikten fazla uzaklaşmıyor. 5 yavrunun bulunduğu iş makinesini santral dışına çıkarmayan operatör Remzi Öztürk, "Anne kuş,sürekli kepçeyi takip ediyor. Yakın mesafelerde aracı takip ediyor.

Yavru kuşların sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı