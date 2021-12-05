Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı

Çocuk gelişimi ve çocuk bakımı, günümüzde bilimin sık takip ettiği konular arasında yer alıyor. Son dönemde ortaya çıkan Montessori eğitim yöntemi de dünya genelindeki aileler tarafından uygulanmaya başladı. Çocukların bağımsız olmasına büyük önem veren bu yöntem, doğaları gereği öğrenmeye istekli çocuklar yetiştirip; ayrıca yeterince destekleyici ve iyi hazırlanmış bir öğrenme ortamı sağlamayı amaçlıyor.

ODANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Avusturya'da yaşayan bir kadın da sosyal medya hesabından kızı için yeni düzenlediği odanın fotoğrafını paylaştı. Odanın düzenini Montessori eğitim sistemine göre ayarladığını belirten kadın, aldığı yorumlar karşısında büyük üzüntüye uğradı.

YATAĞIN YERDE OLMASI NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, küçük kızın yatağının yerde olması nedeniyle annesini eleştiri yağmuruna tuttu. Kullanıcılar, henüz daha küçük bir kızın yerde yatmasının sağlıklı olmadığını ve bu durumun yanlış olduğunu savundu. Ancak fotoğrafı paylaşan kadın da yatağın tamamen yerde olmadığını ve altında tahtalar olduğunu dile getirdi.

DESTEK VERENLER DE OLDU

Annenin paylaşımını eleştirenler kadar destek verenler de oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tarz bir odanın, küçük çocuğun gelişiminin olumlu yönde etkileyeceğini savundu. Ancak konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

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