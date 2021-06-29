Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi
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Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi Amasya'da yol kenarına bırakılan birisi arka ayaklarından yaralı iki tavşana 11 yaşındaki Ece ve annesi sahip çıktı.

Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi

AMASYA - Amasya'da yol kenarına bırakılan birisi arka ayaklarından yaralı iki tavşana 11 yaşındaki Ece ve annesi sahip çıktı. Anne, kızın gözyaşları içindeki çabaları yaralı tavşanı yaşama tutundurmaya yetmedi.

Amasya merkez 55 Evler Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Ece Çuhadar, 3 gün önce yol kenarında 2 küçük tavşan buldu. Çevredekilerden tavşanların bir yolcu otobüsünden bırakıldığını öğrenen Çuhadar, sevimli dostlarını evlerine götürdü. Anne Aslı Çuhadar, tavşanları besledi. Arka ayaklarının ezildiğini fark ettiği tavşana ise özel ilgi gösterdi. Ancak çabaları yaşama tutunmasına yetmedi. Minik kız, annesinin tavşana kalp masajı yaptığı anları gözyaşı dökerek izledi.

Küçük hayvanların yol kenarına bırakılmasına tepki gösteren evli ve 2 çocuk annesi Çuhadar, "Bir hayvanın yavrusu hiçbir insanın yavrusunun oyuncağı olamaz. Canlı hayvanlar asla oyuncak değil. Evlatlarına yapay oyuncak alsınlar" dedi.

Çuhadar, sağlıklı olan diğer tavşanı doğal ortamda tavşan besleyen bir tanıdıklarına vereceklerini söyledi.

Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi
Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi
Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi
Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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