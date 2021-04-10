Anne kız LÖSEV'in desteğiyle lösemiyi birlikte yendi
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Anne kız LÖSEV'in desteğiyle lösemiyi birlikte yendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Anne kız LÖSEV'in desteğiyle lösemiyi birlikte yendi

LÖSEMİ ile savaşırken kızının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenen annenin yardımına LÖSEV yetişti.

 LÖSEMİ ile savaşırken kızının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenen annenin yardımına LÖSEV yetişti. 11 yaşındaki Seda Nur, lösemi yenmeyi başarırken bir de kardeşe sahip oldu. Hem anne hem de kızı için umut olan bebeğin adı ise 'Umut' oldu. 

2007 yılında Konya'da Sibel ve Tarık Ateş çifti, Seda Nur'u kucaklarına aldılar. Henüz 11 yaşında iken Seda Nur lösemiye yakalandı.

Aslında lösemi Ateş çiftinin çok yakından tanıdığı bir hastalıktı. Çünkü anne Sibel Ateş'e de 2016 yılında lösemi tanısı konulmuş ve hastalıkla savaşı devam ediyordu. 

BİRLİKTE ZORLU AYLARAnne ve kızının tedavisi, Konya'daki bir devlet hastanesinde sürdü. Tedaviye yönelik endişeler üzerine Haziran 2018'de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)'nın lösemili çocuklara ücretsiz tanı ve tedavi imkanı sağlayan Çocuk ve Yetişkin Hastanesi (LÖSANTE)'ne başvurdular. Anne ve kızı birkaç saat içinde hastaneye davet telefonu aldılar. Ertesi gün LÖSANTE'ye yatışı yapılan Seda Nur'un annesi Sibel Ateş'in refakatinde tedavisine başlandı. Geçen zorlu ayların ardından olumlu seyreden tedavi sürecinde Seda Nur eve çıkabilecekti. Ancak tedavi için geldikleri Ankara'da kalmaya devam etmeleri gerekiyordu. Şehre yabancılık, yalnızlık, maddi zorluklar endişesiyle geçen saatlerin ardından LÖSEV'in Lösemili Çocuklar Köyü'nde kalma imkanı sunulmasıyla umutlar yeniden yeşermişti. Seda Nur ve Sibel Ateş zorlu mücadelelerini LÖSEV'le sürdürüyordu. 

UMUT BEBEK İLE YENİ HAYAT

Ateş ailesi tedavinin son döneminde yeni bir üyenin ailelerine katılacağını öğrendiler. Sibel Ateş, ikinci çocuğu Umut bebeğini tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Hastanesi'nde hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirdiği doğum ile kucağına aldı. Bir dönem koridorlarında lösemi ile savaştığı hastanenin kapısından kucaklarında Umut bebek ile yepyeni bir hayata adım atan Ateş ailesi, kanserle mücadelesi sürenlere, LÖSEV gönüllü ve bağışçılarına, "LÖSEV umudun hiç tükenmediği bir yerdir. Siz de umudunuzu asla yitirmeyin, mücadele etmeye ve bu mücadelelerin  sürmesi için LÖSEV'e destek olmaya devam edin" diyerek seslendi.


Anne kız LÖSEV'in desteğiyle lösemiyi birlikte yendi
Anne kız LÖSEV'in desteğiyle lösemiyi birlikte yendi
Anne kız LÖSEV'in desteğiyle lösemiyi birlikte yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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