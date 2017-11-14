Anne ile Kızı Çöp Kamyonunun Altında Kaldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde çöp kamyonu bir anne ile kızını ezdi. Kamyon şoförünün büyük dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada, aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti, annesi ise ağır şekilde yaralandı



Kaza geçtiğimiz 11 Kasım Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arhavi ilçesi Musazade mahallesinde yolda yürüyen Hatice Aydın (64) ve kızı Sonnur Aydın (42) çöp kamyonunun yanından geçerek önünden başka bir caddeye geçmeye çalıştığı sırada çöp kamyonu da çöpünü alarak hareket etti. Çöp kamyonun şoförü bu sırada kamyonun önündeki anne Hatice Aydın ile kızı Sonnur Aydın'ı fark etmeyerek ezdi. Kamyonun altında kalan anne ağır yaralanırken, kızı ise hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan anne Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. ismi açıklanmayan kamyon şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.



(Hasan Fehmi Demir /İHA)