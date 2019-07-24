Anne Bulat'a son görev

Samsun'un Salıpazarı ilçesi eski Kaymakamı Ali Osman Bulat'ın kazada ölen annesi Ayşe Bulat (52), Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana gelen patpat kazasında Ayşe Bulat hayatını kaybetmişti. Bulat, Ünye Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, eski İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Ağıdere İmam Hatibi Veysel Bulat'ın eşi olan Ayşe Bulat, kılınan cenaze namazının ardından Ağıdere Aile Kabristanlığı'na defnedildi. - ORDU

Kaynak: İHA