Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
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Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde psikolojik problemleri olduğu öğrenilen şahıs, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde psikolojik problemleri olduğu öğrenilen şahıs, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evini ateşe verdi. Polisi arayarak evi yaktığını ihbar eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken, alevlerin sardığı binadakiler korku içinde binayı tahliye etti.

Olay 23.30 sıralarında İzmit Ayazma Mahallesi Gazi Emir Sokak ile Dila Sokak kesişiminde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı anne babasıyla yaşadığı öğrenilen Ferhat S., bir gün önce hasta oldukları için ablasına giden anne ve babası ile tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ferhat S. tartışmadan bir gün sonra oturduğu 7. Kattaki dairesini ateşe vererek polis ekiplerini aradı. Evini yaktığını ihbar eden Ferhat S. olay yerinden ayrılırken, yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri korku ile kendilerini dışarı attı

Binadan yükselen alevleri gören çevredekilerin uyarısı ile bina sakinleri hızla evlerini tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını alevlerle kaplarken, korku içinde dışarı çıkan bina sakinleri ise yangını battaniyelere sarılarak korku dolu gözlerle izledi.

"O adamı bu apartmanda istemeyeceğiz"

Yangında kendilerini dışarı atan bina yöneticisi Yücel Adıgüzel, yangına neden olan şahsın daha önce sürekli taşkınlık çıkararak apartmana zarar verdiğini ve bu olayın ardından şahsı binada istemediklerini söyledi. Yücel, "Anne babası evde yoktu zaten. Çoğunlukla kafası güzel oluyor. Çıkmış yukarı bir şeyleri yakmış, sonra aşağıya inmiş. Aşağıdaki komşulara, 'Ben yukarısını yaktım, itfaiyeyi ve polisi aradım. Ben gidiyorum' demiş. Basmış gitmiş sonra. Allah'tan anne babası yoktu. Hastaymış kızına gitmiş. Mecburen şikayetçi olacağız. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. O kadar insanı tehlikeye attı. Amcadan olmasak da o adamı bu apartmanda istemeyeceğiz" dedi.

Yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 7 katındaki 4 dairenin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti
Son dakika haber | Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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