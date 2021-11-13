ANNE-BABA OKULU PROGRAMI, ŞIRNAK İLİMİZDE AİLELERLE BULUŞTU

ŞIRNAK (Habermetre) - SODİMER tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Anne-Baba Okulu, Şırnak Valiliği ve SODİMER işbirliğinde Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen programda İlimizin aileleriyle bir araya geldi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın memleketi Rize'den canlı bağlantıyla iştirak ettiği programa Vali Vekili Ali Erdoğan ile birlikte Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, kurum müdürleri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın açılış konuşmalarını yaptığı programda alanında uzman akademisyenlerin sunumlarına ve eğitimlerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli bir Narko Rehber tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu sunumun yapıldığı program, anne ve babalara katılım belgesinin verilmesinin ardından sona erdi.

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