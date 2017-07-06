Anne Adayları, Yağdan ve Tuzdan Uzak Durun

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Canan Yılmaz,gebeliğin yaz döneminde artan bu şikayetlere karşı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Yaz aylarına girilmesiyle beraber tatil yapmak, güneşlenmek, havuza girmek isteyen anne adaylarını uzmanlar dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Emsey Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Canan Yılmaz, gebeliğin ilk aylarındaki yaz hamilelerinin şikayetlerinde artışların olduğunu gözlemlendiğini belirterek bu sorunlara karşı bir takım önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Yaz hamilelerinin en çok halsizlik, uykusuzluk, vücut ısının artışına bağlı ödem, sıcak basmaları, alerjik problemler, nefes darlığı gibi şikayetlerinin bu dönemde arttığını belirten Yılmaz, anne adaylarının beslenmeye, sıvı tüketimine, hijyenik koşullara ve güneş ışınlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

BESLENMEYE DİKKAT

Gebeliğin ilk aylarındaki yaz hamilelerinin beslenmeye oldukça dikkat etmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Canan Yılmaz , "Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden, sıcaklık nedeniyle istenmeyen bakterilerin üreyebilmesi sebebiyle az pişmiş ya da buzdolabında bekletilmeyen yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyorum. Ayrıca her mevsimde olduğu gibi sıcak yaz günlerinde de bol sıvı tüketimi önem taşıyor. Terleme nedeniyle vücutta sıvı ve mineral kaybı olur, o nedenledir ki yaz aylarında sıvı-su tüketimi ihmal edilmemeli. Günlük olması gereken sıvı tüketimi en az 2,5-3 litre olarak önerilir."dedi.

BAZI ENFEKSİYONLAR CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Anne adaylarının spor yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalar yapan Yılmaz şunları söyledi: "Yaz aylarında gebeler için yürüyüş ve yüzme en iyi yapılabilecek sporlar arasında yer alır. Bu sporlarla vücuttaki kaslar çalıştırıldığı gibi psikolojik bir rahatlamada sağlanır. Yüzülecek deniz ve havuzun hijyenik koşullarına dikkat edilmeli. Çünkü bazı genital enfeksiyonlar su kesesinin erken yırtılmasına ve erken doğuma neden olabilir. Aynı zamanda yaz aylarında güneşe dikkat edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11:00-15:00 saatleri arasında dışarı çıkılacaksa şapka ve 50 faktör korumalı güneş koruyucu krem kullanılması önerilir. Güneşin zararlı etkilerinden kaçınırken, yararlarından faydalanmak gerekir. Cilt aracılığı ile alına güneş ışınları D vitamini sentezlenmesini, kalsiyum ve minerallerin vücut tarafında emilmesini sağlar. Bu sayede kemik ve iskelet sistemi desteklenmiş olur."

SEYAHAT EDECEK ANNE ADAYLARINA ÖNERİLER

Gebelik döneminin yaz aylarına denk gelmesinin sağlıklı ilerleyen bir gebelikte tatil planlamasında bir sakınca doğurmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Canan Yılmaz, "Seyahat ederken dikkat edilmesi gerek husus; araç ile uzun yol yolculuklarında dolaşım sisteminin olumsuz etkilenmesi ihtimaline karşı iki saat süre ile mola vererek yürümek. Uçak yolculuklarında önce muayene olmaları önerilir. Gebelik ile ilgili bir sıkıntınız yoksa seyahat engeliniz de olmaz." şeklinde konuştu.

