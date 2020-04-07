Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Nagihan K., oğlu Ali K.'yi (4) boğarak, öldürdükten sonra polisi arayıp, eve gelen ekiplere teslim oldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Nagihan K., oğlu Ali K.'yi (4) boğarak, öldürdükten sonra polisi arayıp, eve gelen ekiplere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı. Nagihan K.'nin basketbol antrenörü oldugu, eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA