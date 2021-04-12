'Anlıyorsun Değil mi?' şarkı sözleri! Barış Manço- 'Anlıyorsun Değil mi?' şarkı sözleri tamamı nedir? 'Anlıyorsun Değil mi?' şarkı sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Peki, 'Anlıyorsun Değil mi?' şarkı sözleri nedir? Barış Manço- 'Anlıyorsun Değil mi?' şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Peki, 'Anlıyorsun Değil mi?' şarkı sözleri nedir? Barış Manço- 'Anlıyorsun Değil mi?' şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…

ANLIYORSUN DEĞİL Mİ? ŞARKI SÖZLERİ!

Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde

Bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi?

Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim

Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi?

Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün

Sonsuz yalnızlığımda birtek sen varsın bugün

Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?

Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?

Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış

Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi?

Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda

Senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi?

Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün

Sonsuz yalnızlığımda birtek sen varsın bugün

Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?

Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?

Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?

Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.