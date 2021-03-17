Anksiyete Bozukluğu nedir?

Anksiyete Bozukluğu nedir?Anksiyete bozukluğu son yıllarda sıkça işittiğimiz ve yabancı olmadığımız bir kavram haline geldi. Özellikle Z kuşağı arasında oldukça fazla kullanılan anksiyete bozukluğunun ne olduğu, tam olarak hangi durumlar için kullanıldığı merak konusu oldu. Hayatımızın gün içindeki koşuşturması, stresli yaşam tarzı, endişe bütün bunlar ansksiyete bozukluğu ile ilişkilendirebilir. Peki, Anksiyete Bozukluğu nedir? Anksiyete hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anksiyete bozukluğu son yıllarda sıkça işittiğimiz ve yabancı olmadığımız bir kavram haline geldi. Özellikle Z kuşağı arasında oldukça fazla kullanılan anksiyete bozukluğunun ne olduğu, tam olarak hangi durumlar için kullanıldığı merak konusu oldu. Hayatımızın gün içindeki koşuşturması, stresli yaşam tarzı, endişe bütün bunlar ansksiyete bozukluğu ile ilişkilendirebilir. Peki, Anksiyete Bozukluğu nedir? Anksiyete hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

Kaygı bozukluğu olarak da adlandırılan anksiyete bozukluğu, kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku, kaygı veya anksiyete bozukluklarına verilen genel bir isimdir. Toplumun %18'inde bu tür bozuklukların görüldüğüne inanılıyor.

Anksiyete bozukluğu neredeyse herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı bir durumdur. Çünkü herkesin dönem dönem fazla stresli, endişeli olduğu aşırıya kaçan zamanları oluyor. Dolayısıyla yaygın olan bu durum aslında herkesin hissettiği normal bir duruma dönüşüyor. Anksiyete ancak kişinin günlük hayatındaki işlevselliğini olumsuz yönde etkilemeye başladığı zaman sorun olarak kabul edilir. Bu durumda Anksiyete bozukluğunun tansının koyulması için aşağıdaki ölçütler kullanılabilir.

Kişinin anksiyeteden dolayı meslek ve aile yaşamında güçlüklerle karşılaşması

Arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üyeleri ile olan ilişkilerde sorunlara yol açması

Günün büyük bir bölümünde kişinin aklını meşgul etmesi

Kişinin korku ve kaygılarını kontrol altında bulundurmakta güçlük çekmesi

Bu durumun en az 6 aydır devam etmekte olması

Anksiyete bozukluğunun birden fazla çeşidi olmakla birlikte bu çeşitliliğin oluşmasında kişiler arasında görülen farklı belirtilerden oluşmaktadır. Anksiyete çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Panik bozukluğu ve agorafobi

Yaygın anksiyete bozukluğu

Özgül fobiler

Sosyal fobi

Obsesif kompulsif bozukluk

Posttravmatik (travma sonrası) stres bozukluğu

Agorafobi olmadan panik bozukluğu[4]

Agorafobi ile birlikte panik bozukluğu

Genel tıbbi bir duruma bağlı anksiyete bozukluğu

Madde kullanımının yol açtığı anksiyete bozukluğu

Başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu

Anksiyete bozukluğu olan bir kişinin tedavi yöntemi ikiye ayrılır. Bunlar; ilaç ve psikoterapi yöntemleridir.