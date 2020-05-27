Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
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Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Son dönemlerde yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip gösterilen İBB Başkanı İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruya "Böyle bir niyetimin olması mümkün değil" yanıtını verdi.

27.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:19

Anket şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

"BÖYLE BİR NİYETİMİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Birgün gazetesine değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına adaylık niyeti olmadığını belirterek, "Ben işimi yapıyorum. Her yerde söyledim, böyle bir niyetimin olması mümkün değil. Doğru da değil. Yani siz İBB gibi kutsal bir süreci yönetirken, böyle bir görevi yaparken, gözünüz başka işlerde ise işinizde başarılı olma şansınız yok" dedi.

"BUNLAR ÇOK SONRAKİ İŞLER"

İmamoğlu muhalefetin kendisini aday göstermesi durumunda ise "Bunlar çok sonraki işler… Şu anda biz bahsettiğimiz toplumsal süreçleri, sorunları aşmalıyız. İstanbul ile ilgili konuları aşmalıyız. İnanın gündemimde veya hiçbir şekilde zihnimin bir köşesinde yok. Şu anda benim tek derdim İstanbulluya ve İBB en üst seviyede hizmet yapan, en başarılı belediye başkanı olmak" ifadelerini kullandı.

Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

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