Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında
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Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında

Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi

20.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:17
Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında

ABD nüfusunun yarısından azı Başkan 'ın görevinden alınmasını istiyor.


Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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