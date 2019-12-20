Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında

20.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:17

ABD nüfusunun yarısından azı Başkan Donald Trump'ın görevinden alınmasını istiyor.



Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle