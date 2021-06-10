Anket: ABD'nin yurt dışındaki olumlu imajı Biden'ın başkanlığı döneminde arttı
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Anket: ABD'nin yurt dışındaki olumlu imajı Biden'ın başkanlığı döneminde arttı

Anket: ABD'nin yurt dışındaki olumlu imajı Biden'ın başkanlığı döneminde arttı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Dünya çapındaki 16 ülkede yapılan bir ankette, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana ABD'nin olumlu imajının arttığı ortaya çıktı.

Dünya çapındaki 16 ülkede yapılan bir ankette, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana ABD'nin olumlu imajının arttığı ortaya çıktı.

Pew Araştırma Merkezinin yaptığı ankette, katılımcılara ABD'nin yurt dışındaki imajı ve Biden yönetiminin oluşturduğu izlenimle ilgili sorular soruldu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60'ı Biden'ın uluslararası ilişkilerde "doğru adım" attığını kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin önceki Başkanı Donald Trump döneminde zedelenen ABD'nin olumlu imajının da Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede arttığı görüldü.

ABD Başkanı Biden, göreve geldiği günden bu yana, Trump'ın "Önce Amerika' politikasını eleştirerek dünya ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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