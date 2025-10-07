Haberler

Ankaray kapalı mı, açık mı, Ankaray çalışıyor mu?
Ankara'nın önemli toplu taşıma hatlarından biri olan Ankaray'da, 6 Ekim 2025 sabah saatlerinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süreliğine durduruldu. Vatandaşlar, bu gelişmenin ardından "Ankaray çalışıyor mu, hat yeniden açıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Emek İstasyonu yakınlarında yaşanan patinaj olayı sonrasında, EGO Genel Müdürlüğü yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla hattı geçici olarak hizmete kapattı. Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve seferlerin kısa sürede normale dönmesinin hedeflendiğini bildirdi.

ANKARAY KAPALI MI, AÇIK MI?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Emek İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Ankaray hattının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, yolcu güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, "Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle ulaşım hizmeti sağlanmaktadır" denildi. Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ve seferlerin en kısa sürede normale döneceğini belirtti.

ANKARAY NE ZAMAN AÇILACAK?

EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, Ankaray hattındaki arıza giderildikten sonra seferlerin 7 Ekim sabahı itibarıyla yeniden başlaması planlanıyor. Teknik ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hattın kontrollü şekilde işletmeye alınacağı ifade edildi. Başkentlilerin, güncel duyurular için EGO'nun resmi hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

