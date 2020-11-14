Ankaralı çift, bebeğinin cinsiyetini Atakule'ye yansıtılan renkle öğrendi

Ankara'da bir çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini, Ankara'nın simgelerinden biri olan Atakule'ye yansıtılan pembe renkle öğrendi.

Ankara'da bir çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini, Ankara'nın simgelerinden biri olan Atakule'ye yansıtılan pembe renkle öğrendi.

Geçtiğimiz aylarda Dubai'de yaşayan bir çiftin cinsiyet öğrenme partisinin bir benzeri başkentte yapıldı. Ankaralı çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi. Ankara'nın simgelerinden Atakule cinsiyet partisi için pembe renge büründü. Çift bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye yansıtılan renkle öğrendi. Partinin videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Partinin maliyetinin ise 20 bin TL'den başlayıp taleplere göre artış gösterdiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı