Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?
15.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:41
Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?
Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?
ANKARAGÜCÜ - HATAY SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Hatayspor, Spor Toto Süper Lig maçı 15 12 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Kanal 77
Kanal 232
Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
- Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
- Ankaragücü-Hatayspor Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
- Ankaragücü-Hatayspor Maçı 16:00'de başlayacak.
- Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak.