Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?
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Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?

15.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:41
Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?

Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?

Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Hatayspor maçı Saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ - HATAY SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Hatayspor, Spor Toto Süper Lig maçı 15 12 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Kanal 77

Kanal 232

Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

  • Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
  • Ankaragücü-Hatayspor Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
  • Ankaragücü-Hatayspor Maçı 16:00'de başlayacak.
  • Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:41:24. #1.15#
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