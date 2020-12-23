Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
23.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:11
Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak. Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Koronavirüs sebebiyle önlemler dahilinde gerçekleşecek karşılaşmada Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü-Beşiktaş Maçı 24 Aralık Perşembe günü oynanacak. Ankaragücü-Beşiktaş Maçı 19:00'de başlayacak.
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.