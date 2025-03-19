Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 19-20 Mart ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Yenimahalle su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.03.2025 20:45:00

Tamir Tarihi: 19.03.2025 23:30:00

Detay: DEMETEVLER MAHALLESİ 369 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: 369 CADDE VE CİVARI