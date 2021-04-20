Ankara'ya yeni kapalı spor salonu
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Ankara'ya yeni kapalı spor salonu

Ankara'ya yeni kapalı spor salonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Aktaş mahallesi, dev yatırımlarla daha da değerlenecek.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Aktaş mahallesi, dev yatırımlarla daha da değerlenecek. Kentsel dönüşümün de başladığı bölgede yapılacak olan kapalı spor salonu için ilk kazma vuruldu.

Altındağ Belediyesi, Aktaş Mahallesi'ndeki dev dönüşümü başlattı. Kentsel dönüşüm için çalışmalar son sürat devam ederken, bölgeye değer katacak yeni yatırımların temelleri de atılmaya başlandı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla başlayan çalışmalar, Aktaş'taki dönüşüme şimdiden değer kattı. Bölgeye kazandırılacak sosyal donatılardan biri olan kapalı spor merkezinin de çalışmaları başladı.

"Aktaş'ın değerine değer katacağız"

Aktaş bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ adeta dönüşümün kalbi. Altındağ'daki en büyük dönüşümlerden biri de Aktaş'ta yaşanıyor. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp, kendilerine teslim edeceğiz inşallah. Ancak yapacaklarımız bu kadarla sınırlı değil. Bölgeye sadece modern konutlar yapmakla kalmayacak, mahalle sakinlerinin yıllarca özlemini duyduğu sosyal hayatı ve sosyal yatırımları da bölgeye kazandıracağız. Aktaş'ın değerine değer katacağız. Bu amaçla dev bir kapalı spor merkezinin inşaatına da başladık. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Ankara'ya yeni kapalı spor salonu
Ankara'ya yeni kapalı spor salonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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