Ankara Valisi Şahin, Ulus Meydanı'nda YTB tarafından açılan "Solingen Faciası Anı Evi"ni ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen neo-Nazi ırkçı saldırıyı anmak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından açılan sergiyi ve Solingen Faciası Anı Evi'ni ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen neo-Nazi ırkçı saldırıyı anmak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından açılan sergiyi ve Solingen Faciası Anı Evi'ni ziyaret etti.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan neo-Nazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği facianın 28'inci yılı dolayısıyla YTB tarafından Ulus Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Şahin, Solingen Faciası Anı Evi'ni ziyaret etti.

Şahin, Solingen faciasına ilişkin kurulan stantta anma defterine duygularını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay