Ankara Valisi Şahin, Ulus Meydanı'nda YTB tarafından açılan "Solingen Faciası Anı Evi"ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Valisi Şahin, Ulus Meydanı'nda YTB tarafından açılan "Solingen Faciası Anı Evi"ni ziyaret etti

Ankara Valisi Şahin, Ulus Meydanı'nda YTB tarafından açılan 'Solingen Faciası Anı Evi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen neo-Nazi ırkçı saldırıyı anmak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından açılan sergiyi ve Solingen Faciası Anı Evi'ni ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen neo-Nazi ırkçı saldırıyı anmak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından açılan sergiyi ve Solingen Faciası Anı Evi'ni ziyaret etti.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan neo-Nazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği facianın 28'inci yılı dolayısıyla YTB tarafından Ulus Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Şahin, Solingen Faciası Anı Evi'ni ziyaret etti.

Şahin, Solingen faciasına ilişkin kurulan stantta anma defterine duygularını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Valisi Şahin, Ulus Meydanı'nda YTB tarafından açılan "Solingen Faciası Anı Evi"ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:55:15. #1.14#

title