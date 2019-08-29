Ankara Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 17:22

Ankara Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Ankara Valisi Vasip Şahin yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve kahraman milletimizin mücadeleleriyle kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik ve yorgun düşen Türk milletinin küllerinden yeniden doğarak, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı kazandığı şanlı bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere düşen görev, şüheda kanlarıyla sulanmış bu vatan topraklarında birliğimize ve dirliğimize sahip çıkarak, azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Bu düşüncelerle 30 Ağustos zaferinin 97'inci yılını en içten duygularla kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA