Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı! Perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek - Haberler
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Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı! Perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel
Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı! Perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek

Ankara Valiliği, şehir geneli için zirai don uyarısında bulundu. 23 Eylül Perşembe günü başlayacak olan zirai donun 26 Eylül Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Tüm Türkiye, yavaş yavaş soğuk havalara teslim oluyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde ve 50 ila 80 kilometre arasında değişen hızla esecek. Ankara için ise zirai don uyarısı geldi.

"TEDBİRLİ OLUNMASI GEREK"

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 23 Eylül Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26 Eylül Pazar günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ankara ve çevresinde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" sözlerine yer verilmeydi.

Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı! Perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek

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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber: Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı! Perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek - Haberler
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