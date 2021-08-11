Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı

Ankara'da bir parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada, iki Türk genci bıçakla yaralanmış ve olayın ardından onlarca kişi yabancı uyruklulara ait iş yerleri ile araçlara zarar vermişti. Ankara'daki tehlike gerginlikle ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, yaralı iki Türk gencinin tedavilerinin devam ettiği, yabancı uyruklu 2 şahsın ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklama şöyle: "10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."