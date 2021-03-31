Ankara Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve beraberindekilerle Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu.

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve beraberindekilerle Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret eden Özkan ve beraberindekiler, daha sonra belediye binasında incelemelerde bulundu.

Ardından Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle'yi ziyaret eden Özkan, çiftçi eğitim merkezini inceleyerek ilçenin tarımsal ve hayvansal potansiyeli ile yapılan turşuculuk faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kursta eğitim gören çiftçilerle sohbet eden Özkan, Çubuk'ta yapılması gereken tarımsal ve hayvansal desteklerin neler olabileceği hususunda bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet, Çubuk Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğinde kurulan Çubuk Ev Tipi Turşuculuk Atölyesi ile Turşu Analiz Laboratuvarı'nı da ziyaret etti.

İlçedeki turşu üretimi ve yapılan denetimler hakkında bilgi alan Özkan, AA muhabirine, kalite ve lezzetiyle kendisinin de Çubuk turşusunu tükettiğini söyledi.

Turşu üretim yerlerini yerinde görmek istediğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Ben de bu yörenin çocuğuyum. Sayın Belediye Başkanımız da sağ olsun, ziyaretlerinde bol bol ikram ediyor. Çubuk'a böylesi güzel tesisler kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Biraz önce de vurguladık, coğrafi işaretlerin gerekliliklerini gözden kaçırmamak, kalite ve standartlara dikkat etmek lazım. Gidişat çok iyi. Gelecek nesillere de bu lezzeti emanet etme yükümlülüğümüz var. Bu lezzeti koruma ve gelecek nesille olduğu gibi taşıma sorumluluğunun herkesin aynı oranda taşıması lazım."

Özkan, daha sonra TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünden alınan hibe ile yatırım yapan tavuk çiftliği ile yumurta ve yem üretimi yapan entegre tesiste de incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner