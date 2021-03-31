Ankara Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve beraberindekilerle Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve beraberindekilerle Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret eden Özkan ve beraberindekiler, daha sonra belediye binasında incelemelerde bulundu.

Ardından Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle'yi ziyaret eden Özkan, çiftçi eğitim merkezini inceleyerek ilçenin tarımsal ve hayvansal potansiyeli ile yapılan turşuculuk faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kursta eğitim gören çiftçilerle sohbet eden Özkan, Çubuk'ta yapılması gereken tarımsal ve hayvansal desteklerin neler olabileceği hususunda bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet, Çubuk Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğinde kurulan Çubuk Ev Tipi Turşuculuk Atölyesi ile Turşu Analiz Laboratuvarı'nı da ziyaret etti.

İlçedeki turşu üretimi ve yapılan denetimler hakkında bilgi alan Özkan, AA muhabirine, kalite ve lezzetiyle kendisinin de Çubuk turşusunu tükettiğini söyledi.

Turşu üretim yerlerini yerinde görmek istediğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Ben de bu yörenin çocuğuyum. Sayın Belediye Başkanımız da sağ olsun, ziyaretlerinde bol bol ikram ediyor. Çubuk'a böylesi güzel tesisler kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Biraz önce de vurguladık, coğrafi işaretlerin gerekliliklerini gözden kaçırmamak, kalite ve standartlara dikkat etmek lazım. Gidişat çok iyi. Gelecek nesillere de bu lezzeti emanet etme yükümlülüğümüz var. Bu lezzeti koruma ve gelecek nesille olduğu gibi taşıma sorumluluğunun herkesin aynı oranda taşıması lazım."

Özkan, daha sonra TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünden alınan hibe ile yatırım yapan tavuk çiftliği ile yumurta ve yem üretimi yapan entegre tesiste de incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:07:37. #1.16#
title