Ankara Vali Yardımcısı Dölek'ten inceleme

Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi2ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi2ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, ilk olarak Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da hazır bulunduğu OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan OSB çalışmaları hakkında bilgi alan Dölek, daha sonra inşaat çalışmaları devam eden işletmeleri yerinde inceledi.

OSB'de 7 işletmenin inşaat için ruhsat aldığını öğrenen Dölek, "Allah yatırımcılarımızın işini gücünü rast getirsin, emeklerini zayi etmesin." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise bölgenin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle ilçedeki hayvan sayısının iki kat artacağını belirterek, "İnşallah ilçemiz sektörde söz sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner