Ankara Üniversitesi'nde ilk Kovid-19 akıllı test ünitesi açıldı (2)
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Ankara Üniversitesi'nde ilk Kovid-19 akıllı test ünitesi açıldı (2)

13.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:28

Prof. Dr. Atilla Aral'ın konuşması Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması Kabinde test alınma işlemi ANKARA - İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde hasta ile sağlık görevlisi arasındaki teması sıfıra indiren ilk akıllı Kovid-19 kabininin açılışı yapıldı.

Prof. Dr. Atilla Aral'ın konuşması

Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması

Kabinde test alınma işlemi ANKARA - İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde hasta ile sağlık görevlisi arasındaki teması sıfıra indiren ilk akıllı Kovid-19 kabininin açılışı yapıldı. (2)

Ankara Üniversitesi'nde ilk Kovid-19 akıllı test ünitesi açıldı (2)
Ankara Üniversitesi'nde ilk Kovid-19 akıllı test ünitesi açıldı (2)
Ankara Üniversitesi'nde ilk Kovid-19 akıllı test ünitesi açıldı (2)
Ankara Üniversitesi'nde ilk Kovid-19 akıllı test ünitesi açıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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