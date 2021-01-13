Ankara Üniversitesi'nde ilk Kovid-19 akıllı test ünitesi açıldı (2)
13.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:28
Prof. Dr. Atilla Aral'ın konuşması Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması Kabinde test alınma işlemi ANKARA - İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde hasta ile sağlık görevlisi arasındaki teması sıfıra indiren ilk akıllı Kovid-19 kabininin açılışı yapıldı.
Prof. Dr. Atilla Aral'ın konuşması
Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması
Kabinde test alınma işlemi ANKARA - İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde hasta ile sağlık görevlisi arasındaki teması sıfıra indiren ilk akıllı Kovid-19 kabininin açılışı yapıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat