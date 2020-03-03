Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli

03.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:50

Ankara Üniversitesinin düzenlediği etkinlikte, bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in tarihe ışık tutan çalışmaları katılımcılara aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, 2018 yılında hayatını kaybeden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak ve Anlatmak" paneli düzenlendi.

Hayatı, ilim mücadelesi ve bilim dünyasına kazandırdıklarının konuşulduğu panel öncesinde Fuat Sezgin'in ismi verilen derslik ile eserleri ve çeşitli dillerden çevirilerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, panelin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin toplumları güçlü ve özgür kılan en önemli unsur olduğunu belirterek, bir asra yakın süren ömrünü ilme adayan Sezgin'in bu anlamda Türkiye için çok değerli bir bilim adamı unvanını kazandığını dile getirdi.

Sezgin'in vatan ve insan sevgisiyle bezenen bir isim olduğunu ifade eden Prof. Dr. İbiş, sadece batıda ilim olduğu tezini yıkarak İslam dünyasının derin bir ilmi birikiminin bulunduğunu yaptığı çalışmalarla ortaya çıkardığını söyledi.

Üniversite senatosu olarak Sezgin'e fahri doktora verme kararı aldıklarını hatırlatan İbiş, "Biz kararı aldıktan kısa bir süre sonra vefat etti. Kararı kendisine tebliğ edemedik ancak bizde fahri doktora unvanı var. Üniversitemizin fahri doktoralı bir akademisyenidir." diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal da Sezgin'in fakülteleri için önemine işaret etti. Fuat Sezgin'in fakültelerinde 1949'daki ilk asistanlık ilanına başvurarak kabul aldığını belirten Ünal, görev yaptığı süre boyunca önemli hizmetlere imza attığını anlattı.

Kaynak: AA