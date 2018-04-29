Ankara Uluslararası Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen festivalin ödül töreni dün akşam Özge Uzun ve Ünsal Ünlü sunuculuğunda CerModern'de gerçekleştirildi.

Seçici kurul üyelerinin yanı sıra yarışmaya katılan ve ödül kazanan film ekipleri, beyazperdenin tanınmış simaları ve akademisyenlerin katıldığı gecede 19 dalda ödül verildi.

Festival yetkililerince yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Uzun Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülüne Mehmet Ali Konar'ın 90'ların politik atmosferinde annesinin ölümünün ardından içine kapanan bir çocuğun hikayesini anlattığı "Renksiz Rüya" filmi layık görüldü.

Banu Sıvacı'nın Adana'nın bir kenar mahallesinde, abisi ve ablasıyla birlikte yaşayan ve beslediği güvercinlerle özel bir bağ kuran Yusuf'un hikayesini anlattığı "Güvercin" filmi ise Mahmut Tali Öngören "En İyi İlk Film" ödülünü kazandı.

"En İyi Yönetmen" ödülü, bu yıl Sundance Film festivalinde "Büyük Jüri" ödülünü alan "Kelebekler" filminin yönetmeni Tolga Karaçelik'in oldu.

Ulusal Uzun Film kategorisinde yarışan 10 film, yönetmen Barış Pirhasan, oyuncu Songül Öden, oyuncu Güven Kıraç, yazar Şebnem İşigüzel ve görüntü yönetmeni Meryem Yavuz'dan oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

Renksiz Rüya filminin yönetmeni Mehmet Ali Konar'a ödülünü seçici kurul başkanı Barış Pirhasan, Dünya Kitle İletişim Vakfı Başkanı İrfan Demirkol ve Festival Direktörü İnci Demirkol birlikte takdim etti.

Konar, 50 bin lira para ödülünün de sahibi oldu. Güvercin filminin yönetmeni Banu Sıvacı'ya ise 10 bin lira ödülü, festival onursal başkanı Oğuz Onaran tarafından takdim edildi.

Ulusal Uzun Film Yarışmasında sahiplerini bulan diğer ödüller şöyle:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin/ Kelebekler

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut/ Renksiz Rüya

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Mehmet Ali Konar/ Renksiz Rüya

En İyi Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru/ Renksiz Rüya

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres/ Yol Kenarı

En İyi Özgün Müzik: Mehmud Berazi, Fırat Bulut/ Renksiz Rüya

En İyi Kurgu: Evren Luş/ Kelebekler

SİYAD En İyi Film Ödülü: Renksiz Rüya- Mehmet Ali Konar

Ulusal Belgesel Film Yarışması

Ulusal Belgesel filmlerini ise belgesel yönetmeni Kerime Senyücel, yazar Buket Uzuner, oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, gazeteci Mirgün Cabas ve kameraman Hayri Çölaşan'nın yer aldığı seçici kurul değerlendirdi.

Ulusal Belgesel Film Yarışmasında "En İyi Film" ödülünü, Zeynep Gülru Keçeciler'in Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Tor kasabasındaki maden işçisi çocukların dramını ele alan "Afgan Kömürü" adlı belgesel kazandı.

Belgesele 20 bin lira ödülü, seçici kurul adına Kerime Senyücel tarafından takdim edildi. Yarışmada Ercan Kesal'ın mevsimlik fındık işçilerine odaklanan "Fındıktan Sonra" adlı belgeseli ikincilik, "Kasr Gravyeri" üzerine bir belgesel olan ve Özgür Atlagan, Onur Gökmen ve Vera Ryser imzalı "Sütçü Diasporasından Hikayeler" üçüncülük ödüllerine değer bulundu.

İkincilik ödülünü alan "Fındıktan Sonra"ya 10 bin lira ve üçüncülük ödülü sahibi "Sütçü Diasporasından Hikayeler" filmine ise 5 bin lira ödül verildi.

Ulusal Kısa Film Yarışması Sonuçları

Festival kapsamında, akademisyen, yazar Prof. Dr. Ruken Öztürk, yönetmen Ramin Matin, oyuncu Devin Özgür Çınar, karikatürist Emrah Ablak ve oyuncu Özgür Emre Yıldırım'dan oluşan seçici kurul, ulusal kısa filmleri de değerlendirdi.

Ulusal Kısa Film Yarışmasında "En İyi Film" ödülünü Ayçe Kartal'ın "Kötü Kız" filmi aldı.

Yarışmada Umut Subaşı'nın "Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var" filmi ikincilik ve Onur Yağız'ın "Toprak" adlı filmi ise üçüncülük ödülüne değer görüldü.