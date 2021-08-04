Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın!

Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ülkemizde peş peşe çıkan yangınlar sonrası doğal yaşamı büyük zarara uğrayan Türkiye'de, yangınlar gündemde kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bu bağlamda Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın! başlıkları araştırılmakta.

Türkiye yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Yangınlarla mücadelesinde 8. güne uyanan Türkiye'de vatandaşlar özellikle yaşadıkları şehirler ile ilgili arama yapmakta. Ankara Kızılay yangın! Ankara Ulus yangın!

ANKARA'DA YANGIN VAR MI?

Ankara YHT Gar binası yanındaki bir hastane inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada çıkan yangının dumanı, ziyaret sırasında kaydedilen görüntülere de yansıdı. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

Ankara'da, Anıtkabir'e çok yakın bir noktada başlayan yangın sonrası vatandaşların bir kısmı yangının Anıtkabir'de çıktığını zannetti. Yangın YHT Gar binası, Adliye Sarayı, Anıtkabir ve Ankara Hastanesi'ne çok yakın olması nedeniyle büyük korku yarattı.

Kızılay ve Ulus'ta yangın çıktığına dair bir detay bulunmuyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Yıldız Tilbe Haluk Levent
Spor Eda Erdem Mesut Özil Burak Elmas Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:46:03. #1.16#

title