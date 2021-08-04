Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın!
Ülkemizde peş peşe çıkan yangınlar sonrası doğal yaşamı büyük zarara uğrayan Türkiye'de, yangınlar gündemde kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bu bağlamda Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın! başlıkları araştırılmakta.
Türkiye yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Yangınlarla mücadelesinde 8. güne uyanan Türkiye'de vatandaşlar özellikle yaşadıkları şehirler ile ilgili arama yapmakta. Ankara Kızılay yangın! Ankara Ulus yangın!
ANKARA'DA YANGIN VAR MI?
Ankara YHT Gar binası yanındaki bir hastane inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada çıkan yangının dumanı, ziyaret sırasında kaydedilen görüntülere de yansıdı. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.
Ankara'da, Anıtkabir'e çok yakın bir noktada başlayan yangın sonrası vatandaşların bir kısmı yangının Anıtkabir'de çıktığını zannetti. Yangın YHT Gar binası, Adliye Sarayı, Anıtkabir ve Ankara Hastanesi'ne çok yakın olması nedeniyle büyük korku yarattı.
Kızılay ve Ulus'ta yangın çıktığına dair bir detay bulunmuyor.