Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın!

Ülkemizde peş peşe çıkan yangınlar sonrası doğal yaşamı büyük zarara uğrayan Türkiye'de, yangınlar gündemde kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bu bağlamda Ankara Ulus yangın! Ankara Kızılay yangın! başlıkları araştırılmakta.