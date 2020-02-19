Ankara tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

19.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:47

Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde fabrikada işçi Abdullah Taşinen (38) tartıştığı eşi Şükran Taşinen'i (35) boğarak öldürdü. Gözaltına alınan Abdullah Taşinen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Türköne Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan Şükran ve Abdullah Taşinen çiftinin kızı İ.T. (15) dün akşam eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz buldu ve komşularından yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran Taşinen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından fabrikada işçi olan Abdullah Taşinen, gözaltına alındı. Abdullah Taşinen, sorgusunda 16 yıllık eşini çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çiftin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiği belirtildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Taşinen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölen Şükran Taşinen'in cenazesi ise Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şükran Taşinen'in cenazesi, Gümüşyayla Mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kaynak: DHA