Ankara SEREFLIKOÇHISAR su kesintisi! 17-18 Mayıs ASKİ Şereflikoçhisar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara SEREFLIKOÇHISAR su kesintisi! 17-18 Mayıs ASKİ Şereflikoçhisar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Şereflikoçhisar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şereflikoçhisar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara Şereflikoçhisar su kesintisi saatleri...

Şereflikoçhisar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.05.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 16.05.2025 13:30:00

Detay: Şereflikoçhisar Sarıkaya Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle 11:00-13:30 saatleri arası 2,5 saatlik su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi

Ankara SEREFLIKOÇHISAR su kesintisi! 17-18 Mayıs ASKİ Şereflikoçhisar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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