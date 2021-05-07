Ankara semalarında "Starlink" uyduları görüldü
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Ankara semalarında "Starlink" uyduları görüldü

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ - Haberler | 3. Sayfa

Ankara semalarında "Starlink" uyduları görüldü Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi.

Ankara semalarında "Starlink" uyduları görüldü

ANKARA - Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi. Ankara semalarından da görülen uydular kameralara yansıdı.

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi. Ankara semalarından da görülen uydular kameralara yansıdı. Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı. Bu uydular Türkiye'den de görüldü.

Bakan Varank'da paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Varank paylaşımında, "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" ifadelerini kullandı.

Ankara semalarında 'Starlink' uyduları görüldü
Ankara semalarında 'Starlink' uyduları görüldü
Ankara semalarında 'Starlink' uyduları görüldü
Ankara semalarında 'Starlink' uyduları görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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