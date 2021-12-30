Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı (2)

'RANDEVULAR İÇİNDE AŞILANMAYAN HASTALAR DA VAR'

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sema Turan ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile Covid-19 Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Şahin, Turkovac ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Başhekim Doç. Dr. İhsan Ateş, dün akşam ilk Turkovac aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uyguladıklarını belirterek, "Onu müteakiben aşı randevuları tüm şehir hastanelerinde açıldı. Dün itibarıyla tüm şehir hastanelerimize aşıların transferi yapıldı. Bugün de Ankara Şehir Hastanesi'nde sabah itibarıyla 50'nin üzerinde aşı yaptık. ve e-Nabız üzerinden yapılan aşı randevularında şu an binin üzerinde kabul edilen aşı randevusu var. Gün içerisinde tüm şehir hastanelerimizde aşı uygulamasına başlanacak. Gördüğümüz kadarıyla da aşımıza talep şu anda katlanarak artıyor. Genelde bugün hatırlatma dozu için gelen vatandaşlarımız var. Ama randevular içerisinde daha önce hiç aşılanmayan vatandaşımız da var" dedi.