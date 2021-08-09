Ankara seferini yapan uçak, Diyarbakır'a acil iniş yaptı

IĞDIR'dan 110 yolcusu ve mürettebatıyla Ankara seferini yapmak üzere havalanan Anadolujet uçağı, teknik arıza nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

IĞDIR'dan 110 yolcusu ve mürettebatıyla Ankara seferini yapmak üzere havalanan Anadolujet uçağı, teknik arıza nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan 110 yolcuyla saat 14.55'te Ankara'ya gitmek için havalanan Anadolujet uçağında teknik bir arıza yaşandı. Pilotun fark ettiği arıza nedeniyle uçak, acil olarak Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcuları tahliye edilen uçağın arızasının giderilmesiyle Ankara seferi için tekrar havalanacağı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek