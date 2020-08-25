ANKARA Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı
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ANKARA Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı

Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısıSAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, 'Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'nin ilgili maddesi gereği, sağlık çalışanlarını kamuya açık alanlarda iş kıyafetleri ile dolaşmamaları konusunda uyardı.

25.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:31

Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, 'Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'nin ilgili maddesi gereği, sağlık çalışanlarını kamuya açık alanlarda iş kıyafetleri ile dolaşmamaları konusunda uyardı.

Ankara'da bankada memur olan F.Ü., Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) dilekçe ile başvurarak, bazı sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarına hastane kıyafetleriyle bindiğini ileri sürerek, rahatsızlığını dile getirdi. F.Ö., 14 Ağustos tarihli dilekçesinde, işe metro ile gidip geldiğini bu sırada doktor ya da hemşire kıyafetli sağlık çalışanlarını ördüğünü, özellikle pandemi döneminde bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek "Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın hastanede çalışırken giymiş olduğu kıyafetleri dışarıda metro, otobüs, alışveriş ve bankalara giderken de giyindiklerini görüyorum. Covid ile savaşırken sağlık çalışanlarının üniformalarıyla hastane dışında dolaşması beni ve tahmin ediyorum ki birçok vatandaşı rahatsız etmektedir. Gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINLARINA UYARI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, F.Ü.'nün dilekçesi üzerine hastanelerdeki tüm sağlık çalışanlarına uyarı yazısı gönderdi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan'ın imzası bulunan uyarı yazısında, "F.Ü.'nün dilekçesinde ve müdürlüğümüze SABİM-CİMER üzerinden yapılan başvurularda sağlık çalışanlarının sağlık tesisleri dışında kamuya açık alanlarda forma ile dolaştıklarından bahis olunmaktadır. Bilimsel Danışma Kurulu'nun 24.07.2020 tarihli 'Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'nin 'Genel Önlemler' başlığı altında 'Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri-üniformaları iş yerinde bırakılmalı ve günlük olarak değiştirilmelidir' maddesi yer almaktadır" denilerek, konuyla ilgili gerekli özenin gösterilmesi istendi.

ANKARA Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı

Kaynak: DHA

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