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Ercan Ata, Ankara, DHA, Güncel

ANKARA RADEV'den DHA'ya ödül

RADEV'den DHA'ya ödülRADYO Evi Derneği'nce (RADEV) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'RADEV Artı Ödülleri' töreninde, Demirören Haber Ajansı spor muhabiri Ercan Ata, Yılın Pozitif Spor Muhabiri ödülüne layık görüldü.

10.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:59
ANKARA RADEV'den DHA'ya ödül

RADEV'den DHA'ya ödül

RADYO Evi Derneği'nce (RADEV) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'RADEV Artı Ödülleri' töreninde, Demirören Haber Ajansı spor muhabiri Ercan Ata, Yılın Pozitif Spor Muhabiri ödülüne layık görüldü. RADEV tarafından bu yıl 11'incisi verilen 'RADEV Artı Ödülleri' sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı spor muhabiri Ercan Ata, Yılın Pozitif Spor Muhabiri ödülüne layık görüldü. Ödülü, Ata'yı temsilen Demirören Haber Ajansı muhabiri Hayati İkizoğlu aldı.

Ankara'da Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleşen ödül törenine Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Ercan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve medya temsilcileri, iş dünyasından isimler ve davetliler katıldı.

Davetlilerden görüntü

Ödül töreninden görüntü

Genel ve detay

Haber: ANKARA, (DHA)

ANKARA RADEV'den DHA'ya ödül

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANKARA RADEV'den DHA'ya ödül

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