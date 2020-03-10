ANKARA RADEV'den DHA'ya ödül RADEV'den DHA'ya ödülRADYO Evi Derneği'nce (RADEV) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'RADEV Artı Ödülleri' töreninde, Demirören Haber Ajansı spor muhabiri Ercan Ata, Yılın Pozitif Spor Muhabiri ödülüne layık görüldü.

RADEV'den DHA'ya ödül

RADYO Evi Derneği'nce (RADEV) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'RADEV Artı Ödülleri' töreninde, Demirören Haber Ajansı spor muhabiri Ercan Ata, Yılın Pozitif Spor Muhabiri ödülüne layık görüldü. RADEV tarafından bu yıl 11'incisi verilen 'RADEV Artı Ödülleri' sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı spor muhabiri Ercan Ata, Yılın Pozitif Spor Muhabiri ödülüne layık görüldü. Ödülü, Ata'yı temsilen Demirören Haber Ajansı muhabiri Hayati İkizoğlu aldı.

Ankara'da Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleşen ödül törenine Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Ercan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve medya temsilcileri, iş dünyasından isimler ve davetliler katıldı.

Davetlilerden görüntü

Ödül töreninden görüntü

Genel ve detay

Haber: ANKARA, (DHA)

Kaynak: DHA