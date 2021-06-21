Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da bir süredir etkili olan yağışlı hava kendini Nallıhan ilçesinde gösterdi. İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye dönerken kurulu olan pazarda aşırı yağıştan etkilendi. Selin getirdiği molozlar cadde ve sokakları doldururken derelerde taştı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel

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