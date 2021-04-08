Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı yangında hasar gördü
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı yangında hasar gördü

Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı yangında hasar gördü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda, yangın sonucu büyük çapta hasar oluştu.

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda, yangın sonucu büyük çapta hasar oluştu.

Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu 22 iş yerinin bulunduğu çarşıda büyük çapta zarar meydana geldi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, çarşıda incelemelerde bulunarak, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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